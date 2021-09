Malabares con machetes, actividad de riesgo que hace Francisco para ganarse la vida

Bien protegido y con muchos años de experiencia, Francisco Hernández hace malabares con machetes en la avenida Juárez de la capital hidalguense para sobrellevar económicamente la pandemia de COVID-19 que persiste desde 2020.

Los machetes que van de arriba para abajo en manos equivocadas pueden ser un arma mortal, pero en las de Francisco se convierten en artefactos que alcanzan una sincronía exacta, mientras automovilistas miran y esperan expectantes que su acto salga a la perfección.

A pesar de que los machetes no tienen filo, el peligro es constante ya que un golpe de la hoja podría causar heridas internas, por lo que realiza su acto cuidadosamente con muchos años de experiencia.

Francisco tiene 62 años y hace tiempo fue el payaso oficial en eventos que organizaba la presidencia de Mineral de la Reforma durante el Día del Niño. Ahora luce con la mirada cansada, quemado por los rayos del sol que le pegan durante seis o siete horas y asegura que con esa actividad se gana la vida porque a su edad ya nadie le quiere dar trabajo.

Amable al trato con la gente, Francisco concedió una entrevista a AM Hidalgo mientras aseguraba con cinta sus machetes, muy atento para que no se les hicieran pliegues o arrugas que alteraran su funcionamiento.

Desde muy temprano Francisco, mejor conocido como Pancho Machetes, sale de su casa en Mineral de la Reforma, toma la unidad de transporte público que lo lleva hasta el centro de Pachuca con el objetivo de conseguir el sustento para su hogar.

Con ropa cómoda, un pants, chamarra deportiva y una gorra, se dispone a buscar un semáforo donde realizar su acto, por lo general siempre se coloca en la avenida Juárez en su cruce con la calle 16 de Enero.

Una vez ubicado en dicho cruce realiza un vendaje precautorio a sus manos y cada uno de sus dedos para protegerlos y no sufrir una fuerte lesión en caso de algún error al malabarear los machetes. Estos también los envuelva con cinta para que el mango no esté resbaloso con el sudor que emana de sus manos ya cansadas.

De vez en cuando toma un breve descanso de los rayos del sol, del vaivén entre los cruceros recaudando monedas y revisa los vendajes de sus manos y sus machetes para cerciorarse de que todo esté bajo control.

Una vez que termina su jornada es tiempo de emprender el regreso a casa, donde lo esperan una buena comida y merecido descanso, siempre con mentalidad positiva para realizar su actividad al siguiente día.

En los años dorados, como él los llama, Francisco era el encargado de divertir a los niños de Mineral de la Reforma y sus alrededores en el marco de las celebraciones por el Día del Niño, ya sea con su espectáculo de payaso o realizando malabares.

Para un hombre de su edad, asegura, es difícil conseguir un empleo formal, por lo que ha figurado en el mundo de la construcción, pero siempre vuelve a la actividad que tanto le apasiona, el entretenimiento.

“A mí me contrataba el gobierno municipal para entretener a los niños en su día, me llevaban a pueblos a realizar mi espectáculo y así agarraba la gira, pero con esta pandemia ya nadie hace eventos, igual de eso me salían ganancias con fiestas privadas, pero ya todos tienen miedo de contagiarse del virus”.