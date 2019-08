Mamá de menor asesinada se arrepiente por evitar linchamiento de feminicidas

LERMA.— Lorena ha luchado por hacerle justicia a su hija Fátima, de 12 años, víctima de feminicidio en el 2015, pero no ha logrado vencer la impunidad.

A cuatro años de los hechos ocurridos en Lerma uno de los asesinos está a punto de salir libre, mientras que otro imputado aún no es sentenciado.

“Los ministeriales nos pidieron a mi esposo y a mí que les entregáramos vivos a quienes le hicieron eso a mi hija porque los vecinos los querían linchar. A veces que me he sentido culpable por no dejar que los quemaran, por la impotencia que me da no tener acceso a la justicia”, lamenta Lorena.

Por este crimen, fueron condenados los hermanos Luis Ángel y Misael Atayde. El primero a 73 años 8 meses de prisión; el segundo saldrá libre en un año del Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”, donde sólo permanecería tres años pues cuando cometió el crimen aún no cumplía la mayoría de edad.

El tercer implicado, José Juan “N” ya había sido absuelto en 2017 -por la juez Janet Patiño, pero a través de un amparo se consiguió la reposición del proceso en su contra, hasta su etapa intermedia.

Lorena salvó a los feminicidas de su hija Fátima de ser linchados por la multitud que los capturó porque, para ella, la muerte no es suficiente castigo.

Ahora reconoce que en ocasiones se arrepiente, pues a cuatro años de los hechos aún no han sido condenados todos los responsables.

Este es solo un ejemplo de que en el estado de México es más fácil matar a una mujer que castigar al asesino; al menos así lo reflejan las estadísticas oficiales. Durante los últimos cinco años, el número de carpetas de investigación por feminicidios ha sido tres veces superior al de las sentencias dictadas por ese delito.

LAS ESTADÍSTICAS. En la entidad mexiquense hay 332 carpetas de investigación por feminicidio y sólo 121 sentencias, del primero de enero del 2015 -año en que se declaró la primera Alerta de Género para once municipios mexiquenses- al 31 mayo del 2019, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los datos proporcionados por el Poder Judicial del estado a través de una solicitud de transparencia.

En ese mismo periodo se reportan 286 imputados por este delito, es decir: las personas señaladas por la autoridad como sospechosas son más del doble que las sentenciadas.

Desde que se tipificó el feminicidio en el Edomex, el 18 de marzo de 2011, se han dictado 199 sentencias por este delito en la entidad, de las cuales 182 han sido condenatorias, 15 absolutorias y dos mixtas.

+ FEMINICIDIOS.

Víctor Rogelio Caballero Sierra, director del Colectivo Aequus, Promoción y Defensa de Derechos Humanos, considera que la impunidad es uno de los factores que han generado el aumento de feminicidios y homicidios dolosos, pese a que once municipios mexiquenses tienen Alerta de Género. Tan solo en el primer semestre de este año se reportó la muerte violenta de una mujer al día en la entidad.

“Saber que no los van a perseguir y que no los van a castigar les da carta abierta para seguir cometiendo el delito”, expresó.

Para el especialista el alto número de feminicidios y las pocas sentencias refleja la falta de diligencia tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como del Poder Judicial estatal, pero también revela que es necesario revisar el sistema de justicia penal, puesto que no ha dado buenos resultados.