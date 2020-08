¡Mamá, no me puedo conectar!; falla plataforma en primer día de clases

El nerviosismo del regreso a clases se convirtió en el estrés de Leopoldo y sus papás, quienes vieron como falló la plataforma tecnológica por la que le darán clases a su hijo.

La escuela les dijo que pagó por contar con esta plataforma para evitar que se corten las clases cada 40 minutos. Así que 20 minutos antes de la hora en que iniciaría la clase, intentaron conectarse, pero desde temprano Zoom dejó de funcionar, marcaba error, no reconoció claves de identificación e impedía el acceso.

El inicio del sexto año no fue como lo esperaban, el nerviosismo se convirtió en estrés porque no había manera de entrar a la clase.

Con el paso de los minutos, el nerviosismo de querer conectarse a tiempo a clases incrementó hasta que se anunció por los correos oficiales que la plataforma dejó de operar, marcó “error”.

Silvia, la mama de Leopoldo, recibió mensajes de sus amigas que tienen hijos en otros niveles y en otras escuelas quienes le explicaron que tenían el mismo problema.

Lo que pareció una falla de una escuela resultó ser un problema de toda la plataforma que afectó a diversas escuelas de preprimaria, primaria, secundaria y preparatoria y de todos niveles. Sin embargo, hubo otras escuelas que iniciaron sin problema porque eligieron otras plataformas distintas a Zoom.

Para Leonardo el estrés y el nerviosismo quedó atrás, el primer día de clases no fue como esperaba, porque no hubo clases, no pudo ingresar.