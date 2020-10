Mamá sigue en pie de lucha para encontrar a su niña, a 10 años de su secuestro

Toluca.– María José Monroy Enciso era una bebé cuando fue robada hace una década; este miércoles cumple 11 años, pero no podrá festejarlos con su familia.

Sus padres tienen que conformarse con un retrato de progresión de edad, para imaginarse el rostro de su hija, cerca de la adolescencia.

Maribel Enciso, su madre, no la ha dejado de buscar desde que ocurrieron los hechos el 21 de septiembre del 2010, en Tecámac.

“Yo estaba laborando en mi óptica, cuando un sujeto entró al consultorio para solicitar la orden de sus lentes, le permití el acceso y él me amenazó con un arma punzocortante, me lesionó el cuello y aprovechó para llevarse a María José. Me daban pocas esperanzas de vida y mientras yo me debatía entre la vida y la muerte, las autoridades le echaban la culpa a mi esposo. Después de una semana, desperté y di mi declaración por escrito, porque no podía hablar”, recordó.

En ese entonces recordó que las autoridades le decían que no difundiera el retrato de María José. “Que no hiciéramos escándalo en medios, porque entorpecíamos las investigaciones, pero realmente no la estaban buscando”, contó Maribel.

TRATA

La principal línea de investigación apunta a que María José fue víctima de trata de personas con fines de adopción ilegal y, probablemente, vive en otro país con otra familia. Sus padres están en espera de que se gire una nueva ficha de la Interpol para buscarla a nivel internacional.

Actualmente, hay una persona en prisión por la desaparición de María José, se trata de Geyser Crespo García, de 38 años, pero se ha negado a dar información sobre el paradero de la casi adolescente, pues pertenece a una red de trata de personas y está amenazado para no hablar.

“Nos hemos perdido de todo su crecimiento, de su cariño. Nunca me ha pasado por la mente darme por vencida,” confesó Maribel Enciso, mamá de María José.