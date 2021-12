Mandan a receso, proceso penal por feminicidio de Mariana

Pese a que este viernes se esperaba la sentencia condenatoria contra el probable imputado del feminicidio de Mariana Zavala, la jueza encargada del juicio ordenó un receso del proceso, además los abogados recomendaron secrecía para no entorpecer el caso, informó la activista Miriam Chávez.

Tras más de una hora de la audiencia de sentencia realizada la tarde de este 17 de diciembre en el Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes de Pachuca, la activista independiente que ha acompañado el caso del feminicidio de la joven de Tlahuelilpan, dio a conocer que habrá un receso indefinido en el juicio.

A partir de este momento no podemos emitir ningún tipo de declaración. No tenemos más datos, por secrecía los abogados se reservaron la información; y no puedo darles detalles porque perjudicaría el proceso pues es un mandato de la juez”, refirió ante medios de comunicación.