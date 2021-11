Marchan en Pachuca contra feminicidios

Vestidas de catrinas y con un altar colocado en las inmediaciones del Reloj Monumental de Pachuca, el colectivo feminista Aquelarre Cihuacóatl protestó este miércoles por los feminicidios ocurridos en la entidad.

Con cánticos de protesta y cartulinas con consignas contra delitos de género, más de 50 mujeres marcharon por las calles del centro de Pachuca hasta culminar en el Reloj Monumental.

La cita fue a las 17:00 horas en plaza Juárez. Cerca de las 18:00 horas arribaron al Reloj Monumental, donde armaron una ofrenda y pegaron consignas contra los delitos de género en Hidalgo.

De acuerdo con las voceras del movimiento, en la entidad se han perpetrado 18 feminicidios a lo largo del año, sin contar los hechos no denunciados, por lo que continúa la exigencia de justicia.

Si no eres una persona de alto nivel económico no te hacen caso, necesitas un abogado particular para denunciar alguna violación u hostigamiento sexual, queremos que nos vean y marchando puede ser una forma de que lo hagan", comentó Estrella, integrante del colectivo.