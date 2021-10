Marchan en Tepeji del Río para exigir seguridad ante robo de combustible

Ante los recientes casos de robo de combustible en Tepeji del Río, ejidatarios del municipio realizaron una marcha pacífica este martes para exigir más seguridad en su demarcación, acto que respaldó la legisladora local Tania Valdez Cuellar.

En lo que va de octubre han sido localizadas dos tomas clandestinas de gas LP en Tepeji del Río, las cuales han puesto en riesgo a la población debido a que presentaron fugas. La más reciente fue el día 23 en la comunidad Santa Ana Azcapotzaltongo, que mantuvo cerrada la carretera México-Querétaro por tres horas.

Por lo anterior, ejidatarios del municipio convocaron a una marcha pacífica que se realizó este martes por las calles de la cabecera municipal hasta arribar a la alcaldía, donde manifestaron su petición de más y mejores condiciones de seguridad.

Mientras tanto, desde el Congreso de Hidalgo la legisladora emanada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valdez, hizo mención del movimiento y se sumó a la petición de más seguridad para el distrito XV de Tepeji del Río, que incluye también Atitalaquia, Atotonilco de Tula y Tetepango.

Los ejidatarios me pidieron que los apoyara en el movimiento, no pude asistir por la sesión de este martes, pero por eso hice mención del hecho en la tribuna del Congreso, en días pasados se ha incrementado el robo a ductos no solo de gasolina, sino también de gas LP y por eso exigen un poco más de vigilancia en sus predios”, comentó Valdez Cuellar.