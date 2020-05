Marchan en Tizayuca contra restricciones durante emergencia sanitaria

Alrededor de 25 personas marcharon este día por las calles de Tizayuca en demanda de que el programa ‘Hoy no Circula’ en Hidalgo se aplique solo un día a la semana y también solicitan “piso parejo” para la operación de establecimientos comerciales durante la emergencia sanitaria.

Integrantes del Frente Ciudadano por el Cambio de Tizayuca iniciaron su marcha en las inmediaciones de un centro comercial hacia la presidencia municipal, donde dialogaron con las autoridades.

De igual forma, piden “piso parejo” para la comercialización de diferentes productos “pues no se nos hace justo que a grandes empresas comerciales les permitan seguir abiertas”, apuntaron.



El programa Hoy no Circula fue iniciado hace una semana por la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), luego que autoridades federales informaron que en la entidad no se respeta el llamado a quedarse en casa.

Por ello, el gobierno estatal aplicó la restricción vehicular a fin de reducir los índices de movilidad en la entidad, en acato las medidas sanitarias de la fase tres de la contingencia emitida por el Consejo de Salubridad General.