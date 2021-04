Marchan en Tizayuca, exigen alto a la desaparición de mujeres

La sociedad civil organizada marcha en Tizayuca para exigir un alto a la violencia contra las mujeres y también demandar a las autoridades la aparición de Areli Neftali Téllez Gómez, de 17 años de edad, quien fue vista por última vez el 5 de abril en este municipio.

El contingente avanza en estos momentos hacia la presidencia municipal de Tizayuca donde esperan sostener una reunión con autoridades locales.

Las mujeres también acusan que un elemento de la policía de ese municipio agredió a su pareja sentimental.

Ni una más, ni una más, ni una asesinada más”, “No fue un criminen pasional, fue un macho patriarcal”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “El estado opresor es un macho violador”, son algunas de las consignas de la marcha.