Marchan mujeres en Pachuca por Victoria Salazar

Mujeres marcharon esta tarde de viernes por el centro de Pachuca para protestar contra el asesinato de la mujer de origen salvadoreño Victoria Salazar en manos de la policía de Tulum, Quintana Roo.

Victoria vive”, “Hidalgo, escucha, esta es tu lucha”, “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas” y “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, fueron las consignas.