Marcharán en Pachuca activistas contra violencia femenina

Integrantes de la Colectiva Feminista Aquelarre Cihuacóatl y mujeres activistas invitaron a una marcha que se efectuará este sábado 29 de agosto en el centro de Pachuca como protesta contra la violencia femenina que se registra en nuestra entidad, además de una protesta virtual en redes sociales.

En rueda de prensa, las integrantes de la Colectiva respondieron a los dichos emitidos hace un par de días por Juan de Dios Pontigo Loyola, secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, quien puntualizó que nuestro estado es de las entidades federativas con más bajos índices delictivos.

Al respecto las mujeres manifestaron que los delitos que más se comenten en Hidalgo no siempre se denuncian, por lo que no veían correcto enfatizar los bajos niveles delictivos basados en aquellos que sí se denuncian, porque hasta ahora muchos casos de mujeres violentadas no han tenido acceso a la justicia.

Por ello, solicitaron que los gobiernos municipales y el estatal apliquen los protocolos que existen en materia de atención de los casos con perspectiva de género y se deje de revictimizar, que se capacite y sensibilice al personal para que se tenga un verdadero acceso a la justicia en los casos de asesinato.

También solicitaron que los municipios destinen recursos y generen políticas públicas que tengan perspectiva de género y que atienda las problemáticas de fondo y no desde el discurso.

Asimismo, solicitaron a las candidatas y candidatos que no “lucren” con las necesidades de las mujeres al ofrecer plataformas políticas que no van a poder sustentar una vez que estén en funciones.

Puntualizaron que las mujeres superan 50 por ciento del padrón electoral, pero que también son las que más participación activa registran al momento de efectuar el voto, por lo que advirtieron que las mujeres jóvenes piensan salir a votar pero no por propuestas simuladas y planteadas desde los escritorios.

Finalmente, comentaron que a la marcha de este sábado se podrá asistir en carro o a pie y que esperan una asistencia mínima de 40 personas, pero que todas aquellas que quieran sumarse desde otras latitudes pueden hacerlo a través de las redes sociales colocando distintivos del movimiento feminista en sus perfiles.