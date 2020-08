María Carolina, la partera huasteca que ha logrado 30 nacimientos este año

En lo que va de 2020, María Carolina Hernández, partera tradicional de la Casa de la Mujer Indígena (Cami) de Huejutla ha apoyado a 30 mujeres del medio rural con sus embarazos, cuyo periodo de gestación ha culminado satisfactoriamente con el nacimiento de igual número de niños y niñas.

La partera tradicional, originaria de Santa Teresa, Yahualica acepta que su actividad es complicada porque no cuenta con los medios económicos para poder visitar a sus pacientes, que viven en zonas muy dispersas del área rural de la Huasteca hidalguense.

María Carolina, además, realiza labores de médico tradicional en este inmueble dedicado apoyar a mujeres que sufren violencia intrafamiliar y de salud reproductiva.

Todas las asistencias a las embarazadas las hago caminando porque no tengo otro medio y es cansado porque en la comunidad, las viviendas están muy alejadas unas de otras" agregó.

Relata que la actividad de partera tradicional "es muy sufrida", pues refiere que por acompañar todo el proceso de gestación le representa 500 pesos porque en la comunidad no hay dinero para cobra mejor por este servicio.

El trabajo de las parteras tradicionales es bien reconocido, explica, pues asegura que muchas mujeres de la zona rural tienen más confianza en ellas que en los médicos del sector salud.

La actividad que realiza María Carolina "es un don que trae de nacimiento", asegura, además de mencionar que su trabajo con las embarazadas ha sido perfeccionado gracias a los cursos que ha recibido en el IMSS y el sector salud.

Dios me puso en este camino, pero además, gracias a los cursos que he recibido, los 30 embarazos que he atendido en lo que va de 2020 han salido bien y todos los niños y niñas están vivos y bien de salud", precisó.