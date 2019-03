Desde hace más de un año, María Margarita Hernández y sus familiares, vecinos de Palzoquiapa, Huejutla, hacen todo lo posible para reunir los 90 mil pesos que necesitan para intervenir quirúrgicamente a su nieto de 3 años que padece un tumor maligno que pone en riesgo su vida.

La mujer, de extracción humilde, asegura que la enfermedad de su nieto cambió la vida de la familia drásticamente, pues deben mucho dinero porque dejaron de contratarse como jornaleros agrícolas y ahora viven de lo que logra su esposo en trabajos informales.

“Ya no podemos salir a trabajar porque mientras mi hijo está al pendiente de mi nieto, nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a su otra hija y bueno está complicado ganar dinero, pero sobre todo juntar para la operación”, narra María Margarita Hernández.

Recuerda que su nieto ya fue intervenido quirúrgicamente en alguna ocasión por la que pagaron más de 40 mil pesos.

“Debemos parte de ese dinero y ahora tenemos que reunir 90 mil pesos para un trasplante con tal de salvar la vida de mi niño”, destacó.

Por eso “solicitamos la ayuda de la ciudadanía en general de Huejutla y otros puntos del estado de Hidalgo, dijo la mujer indígena que busca salvar la vida de su nieto de 3 años de edad”.

“Mi niño no estaba así y me da tristeza verlo sin cabello y todo flaquito, él no era así”, comenta con voz entrecortada por el llanto que le provoca recordar el padecimiento que enfrenta el menor de edad.

Doña María Margarita reitera su solicitud de ayuda a la ciudadanía en general y precisa que cualquier aportación económica o en especie puede hacerse en la comunidad de Palzoquiapa, Huejutla, o bien a la cuenta 0408542623 de BANORTE.