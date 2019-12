Mario, el servidor de la nación que hace almohadas con forma de AMLO

Mario Acosta es servidor de la nación, actividad que realiza porque se dice convencido de que los funcionarios están para trabajar por la ciudadanía y no para los intereses del gobierno. Además, es empresario textil: se dedica a producir y vender almohadas de todas las formas, tamaños y colores, incluso con la imagen del Presidente.

Mario afirma que un servidor de la nación, más que levantar un censo para el gobierno, ayuda a las personas de su comunidad a acercarse y a conocer los programas sociales.

A mí me buscaron por mi forma de ser con los vecinos, tengo la fama de ser muy social. Me interesó cambiar el esquema que tiene la sociedad sobre los servidores públicos.

El negocio de las almohadas comenzó en una fiesta, en la que uno de sus amigos, que se dedica a la inversión textil, comentó todo lo que se puede hacer con impresiones.

El primer modelo que Mario y sus amigos lanzaron fue un López Obrador disfrazado de San Patricio, y fue presentado en México en marzo pasado en el evento Cervefest.

En una ocasión, en Azcapotzalco, me tocó tenerlo muy cerca [a López Obrador], una chica de ayundantía en un tono muy amable me dijo: ‘Le gustó mucho, pero que él no bebe’”.