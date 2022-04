Más acusaciones que propuestas, así fue el primer debate por la gubernatura de Hidalgo

Entre señalamientos, propuestas y denostaciones transcurrió el primer debate de la candidata y candidatos a la gubernatura de Hidalgo realizado en Huichapan, quienes prometieron acabar con la corrupción, mejorar el sistema de salud y conformar equipos de trabajo en gobierno con profesionales y en equidad de género.

Durante el primer bloque del debate organizado por el Instituto Estatal Electoral (IEEH), donde los participantes respondieron qué harían para acabar con la corrupción, la candidata Carolina Viggiano de Va por Hidalgo y el aspirante de Movimiento Ciudadano, Francisco Xavier Berganza, acusaron a Julio Menchaca Salazar candidato común de Juntos Hacemos Historia de ser un corrupto.

Berganza Escorza señaló que sus tres opositores son los más corruptos de Hidalgo, además de recordar el proceso interno de Morena en el que no resultó favorecido, y acusó al candidato morenista de ser “títere de Omar Fayad” , gobernador del estado.

Mientras que la candidata de Va por Hidalgo también mencionó un viaje en vuelo particular realizado por Menchaca cuando el presidente de México viaja en aviones comerciales.

Julio Menchaca justificó su viaje al utilizar un taxi aéreo y optó por presentar sus propuestas en el tema de corrupción donde indicó que se debe modificar la ley y presentar una iniciativa para hacer de esa práctica un delito grave y generar los mecanismos para devolver al pueblo lo que se han robado.

En tanto que José Luis Lima Morales, candidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró ser el único de los tres que verdaderamente ha combatido la corrupción al recordar su paso por la Auditoría Superior donde denunció penalmente a todo aquel que estaba desviando los recursos públicos.

MEJORAR SERVICIOS DE SALUD

Para el segundo bloque, la candidata y candidatos coincidieron en el deficiente sistema de salud en el estado el cual es producto de la corrupción y la mala aplicación de recursos.

Mientras que Carolina Viggiano señaló al gobierno federal como el causante de la deficiencia en el sistema de salud al centralizar los servicios, Julio Menchaca indicó que es producto de la corrupción de los gobiernos anteriores.

José Luis Lima también mencionó que la deficiencia en los servicios de salud deriva de la corrupción, por lo que se pronunció por que los recursos se apliquen de manera adecuada y que se atiendan con especialistas.

En tanto, Francisco Xavier apuntó que de llegar al gobierno realizará un reordenamiento del personal basado en un diagnóstico real y a fondo, además que habrá conectividad a internet en todo el estado para garantizar el acceso a la telemedicina.

POLÍTICA Y GOBIERNO

Al responder el cuestionamiento sobre cuáles deben ser las aptitudes y capacidades de las personas que los acompañarán en su gestión, la candidata y candidatos mencionaron que deberán ser servidores públicos honestos, capaces y con compromiso.

En esa intervención, el candidato de Juntos Hacemos Historia, Julio Menchaca Salazar, cuestionó a su homóloga por 17 propiedades a su nombre en Hidalgo, por lo que Carolina Viggiano Austria aseguró que no tiene nada que ocultar ya que siempre ha rendido cuentas.

“Efectivamente (la candidata) ha trabajado intensamente y solamente en Hidalgo tienen 17 propiedades a su nombre. Con un sueldo de trabajador de gobierno, empleado público, es interesante cómo multiplica su patrimonio”, refirió el morenista.

A lo que la candidata respondió: “De mis propiedades siempre he rendido cuentas, siempre he hecho mi declaración puntual, no tengo nada que ocultar, soy una mujer honesta, que ha trabajado arduamente y soy una mujer que anda con la frente arriba y me muevo con libertad porque soy una mujer limpia”.

Por otra parte, José Luis Lima Morales exhortó a los tres candidatos dejar de pelearse por diferencias y los invitó a firmar el decálogo por el medio ambiente que tiene como propósito crear el Sistema Estatal Ambiental, tipificar como delitos penales el maltrato animal, la invasión de zonas ambientales protegidas y la explotación de recursos naturales.

ALGUNAS PROPUESTAS

Entre las distintas propuestas destacan que la mitad de gobierno sea de mujeres, una línea directa con la gobernadora y chequera de la salud, por parte de Carolina Viggiano; gobierno austero, recuperar el dinero que los funcionarios corruptos que robaron al pueblo y rescatar el sistema de salud, por el lado de Julio Menchaca.

Además, de acceso a tratamiento para todos los niños con cáncer y creación de la Secretaría de la Mujer y de la Juventud por Francisco Xavier; así como Centro Estatal de Diálisis y Hemodiálisis y hasta 20 años de cárcel por actos de corrupción que afecten el medio ambiente, prometió José Luis Lima.