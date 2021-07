Más de 20 mil baches en Pachuca; mandan a comisiones propuesta para reparar vías

Erika Trujillo, síndica del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que hay más de 20 mil baches en Pachuca luego de la temporada de lluvias; sin embargo, el cabildo mandó a comisiones una propuesta para que el alcalde Sergio Baños gestione de manera urgente recursos destinados a reparar las vías capitalinas.

Durante sesión de cabildo celebrada esta mañana de jueves, Erika Trujillo apuntó que de las 15 mil calles que tiene Pachuca, “el sentir de la ciudadanía es el bacheo”.

“Hoy tenemos un presupuesto de 4 millones 193 mil pesos, no es nada, tenemos un presupuesto raquítico”, dijo.

Tal posicionamiento deriva de la solicitud de la regidora Guadalupe Orona, quien pidió que el alcalde Sergio Baños realice gestiones para obtener recurso extraordinario destinado a bachear las calles de la capital o, en su caso, asigne presupuesto propio adicional.

“Si hablamos de prioridades, no estaba entre ellas la construcción de una barda en San Javier de 3.5 millones de pesos; no es que no fuera necesaria, creo que esos ciudadanos requieren de eso, pagan impuestos, supongo, pero si partimos de las prioridades del ayuntamiento, esta (bacheo) es una gran prioridad”.