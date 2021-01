Más de 300 personas aplicarán 9 mil 750 vacunas vs COVID a personal de salud en Hidalgo

Más de 300 vacunadores distribuidos en células en los hospitales COVID-19 en Hidalgo aplicarán durante la primera semana más de 9 mil 750 vacunas a personal de atención a pacientes.



Tendrán la encomienda de inmunizar diariamente a 2 mil personas, entre médicos, enfermeras y paramédicos, de instituciones tanto públicas como privadas.



El próximo miércoles llegarán a Hidalgo 9 mil 750 vacunas para aplicar a personal médico de salud de primera línea, es decir a médicos, enfermeras y paramédicos que se encuentra en las áreas COVID-19.

INICIAN CAPACITACIÓN

El secretario de Salud, Alejandro Benítez Herrera dio el mensaje inaugural de los trabajos que forman parte de la capacitación a vacunadores que pertenecen a las diferentes instituciones del Sector Salud (IMSS, ISSSTE, SSH y Sedena).



Insistió en que el proceso en Hidalgo, además de ser eficiente, deberá ser pulcro y cristalino en el que no quepa duda de que las etapas de vacunación cumplen con una justicia social para aplicar primero a quienes exponen su vida al interior de las Unidades de Salud, tanto públicas como privadas.



De esta forma, con el inicio de la vacunación el sector y personal de combate contra COVID, recibirá un respiro que no implica suavizar las medidas de protección.



Con la misma visión se pronunció Gisela Lara Saldaña, titular de la Unidad del Programa IMSS Bienestar y representante de la Presidencia de la República para este tema, quien reconoció en Hidalgo, uno de los estados que por resultados anuales se ha consolidado entre los mejores en campañas de vacunación.

Por ello, expresó tener confianza en cumplir con las metas planteadas y que se habrán de sumar al reto nacional de vacunar a más de 130 millones de mexicanos, en un periodo no máximo de ocho o diez meses.



Insistió en que el inicio de la vacunación no implica el relajamiento de las medidas preventivas, pues la inmunidad no es inmediata, ya que en el caso de Pfizer se requiere de un refuerzo 21 días después de la primera aplicación.



Entre otros temas abordados durante la capacitación se encuentran:

Logística para asegurar temperatura para conservación y traslado del biológico.

Descongelamiento y mantenimiento.

Procedimiento de los módulos de vacunación.

Aplicación de la vacuna vía intramuscular.



A este trabajo coordinado también se sumó el delegado federal para el desarrollo de los Programas Sociales en Hidalgo, Abraham Mendoza Centeno, quien adelantó que ya se trabaja en el censo para la aplicación de la vacuna en su segunda etapa que abarca a adultos mayores.