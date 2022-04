‘Me la rifé solita’, narra Miriam Gachuz, ganadora en la Muestra Gastronómica de Santiago de Anaya

Miriam Gachuz Gachuz y sus brochetas de insectos con salsa de nuez y piñón resultaron las flamantes ganadoras del certamen de cocina tradicional en la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, conoce la historia y el esfuerzo que le tomó a la mujer de 30 años ganar el concurso.

En entrevista con AM Hidalgo, la mujer originaria de la comunidad Lomas de Guillén explicó que su amor por el arte culinario viene arraigado desde sus abuelas, quienes le enseñaron a aprovechar todas las bondades que la tierra les da.

Hace tres años Miriam ganó el segundo lugar en el mismo concurso, entre mil 500 participantes obtuvo esa condecoración; sin embargo, eso alimentó sus ganas por conseguir el primer lugar, lo cual consiguió este año al superar a más de 400 cocineras regionales.

El platillo que preparó para esta edición de la muestra gastronómica fueron unas brochetas de insectos acompañadas de una salsa de nuez y piñón, mismas que tenía planeado realizar desde hace algunos años antes de que la pandemia obligara a suspender la festividad, comentó.

Para Miriam, el tiempo con el que contaron para planear su platillo no fue suficiente, ya que solo contaron con un mes para analizar la situación y presentarlo.

Sus brochetas estaban formadas por seis variedades de insectos, chicharras de nopal, de maguey, de encino, chapulines, chinicuiles y xahues, mismos que fueron recolectados por la cocinera sin ayuda de nadie, lo que dificultó la labor.

“Fue muy difícil, más porque en esta temporada no se dan las chicharras de maguey, entonces encontrarlas fue lo complicado, además de que no me ayudó nadie, me la rifé solita”, comentó.