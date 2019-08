“Me quedo con la victoria moral”, dice Batres

El presidente del Senado, Martí Batres, valoró como “una gran victoria moral y política” la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena de anular el proceso interno de la bancada para elegir a su propuesta para presidir la Mesa Directiva de la Cámara Alta del Congreso de la Unión.

En conferencia de prensa, en el marco de la reunión plenaria de la bancada, previo al arranque del periodo ordinario de sesiones el próximo domingo, Batres se declaró “muy contento y muy satisfecho” por la resolución.

“Me quedo con la victoria moral y política”, reiteró, y anunció que no se propondrá para otro año en la presidencia del Senado “mientras siga esta conducción, que incurre en actos ilegales”.

En la sede senatorial de Xicoténcatl, dijo a los periodistas que el proceso de selección de su propuesta para encabezar el Senado tiene que repetirse, “y a ello está obligado el coordinador. Se tiene que hacer bien, [porque] todo lo apresuraron”.

“Por eso, aquello de ‘No se deben buscar cargos a costa de los principios’ es muy importante (...) para este tipo de situaciones”.

Acompañado por la senadora Antares Vázquez, jó postura: “No me voy a proponer ni voy a proponer a nadie (...) Me toca iniciar la sesión del sábado, en la que el pleno elegirá Mesa Directiva.

“La resolución rechaza las prácticas irregulares realizadas durante el proceso interno. Es una gran victoria de los principios de legalidad y participación democrática.

“Mientras persista el actual tipo de conducción en el grupo parlamentario, no habrá garantía de imparcialidad en los procesos internos. He ganado la batalla de opinión, he triunfado moralmente y he demostrado que tengo la razón jurídica”, aseguró.