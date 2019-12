Me siguió desde que bajé del camión, me tocó todo; relata Ingrid abuso

“Me comenzó a seguir desde que me bajé del camión, yo sentía su mirada, hasta pensé que estaba paranoica, pero aprovechó que no había gente y metió su mano abajo de mi falda y me empujó. No fue coraje, fue mucho miedo lo que sentí, imaginé lo peor”, contó Ingrid, que hasta hace 6 años caminaba de Tollocan a la glorieta del Águila para llegar a su trabajo.

Hace poco más de un mes, Ingrid, de 22 años, salió de su casa cerca de las 6:30; un traje sastre de falda, fue suficiente para que su agresor, no sólo la acosara a bordo del camión, también la siguió para poder tocarla.

“Me bajé por la puerta de enfrente del camión y venía caminando ya con prisa, porque vi que enseguida se bajó este señor por la parte de atrás. Miré varias veces hacia atrás y no lo vi, porque se estaba escondiendo. A medio camino ya lo tenía pegado. Pensé que me iba a asaltar cuando me tomó del cuello y metió su mano, me tocó todo”, recordó Ingrid.

Entre el miedo e incertidumbre, Ingrid no supo cómo reaccionar. Por su mente pasó la idea de golpearlo en la cara o morder su brazo, pero no lo logró, pues enseguida él la empujó y siguió su camino. “Me quedé tirada de rodillas y empecé a llorar. Me paré y fui corriendo por la calle, esperando a que alguien lo detuviera y sí, por suerte había una patrulla y lo agarraron. No podía quedarme así, sin hacer nada”.

Arrestan a agresor

El agresor, de 39 años, fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca y cumplió una sanción de 72 horas de arresto por acoso y hostigamiento callejero; pena desde el mes de julio pasado fue aprobada ante el Cabildo local.

A la fecha, 97 personas han sido detenidas por esta situación.

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública, un 38% de los casos se registran entre el mediodía a las 18:00 horas; un 36% a partir de las 18:00 y hasta la media noche; un 5% en la madrugada y el resto durante la mañana.