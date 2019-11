“Me tocaron los senos y los genitales en el metro; nadie hizo nada”

“Me tocaron los senos, mis genitales y las personas no hicieron nada en el Metro, me quede en un estado de shock”, dijo Mariana “N”, de 26 años, quien es una de las 7 mil 827 víctimas por violencia de género que se han presentado en lo que va de la administración de la Ciudad de México.

En entrevista, relató que en enero de este año tuvo una tentativa de violación en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, hecho que le marcó durante varios meses, incluso tuvo que tomar terapia psicológica, ya que cada noche recordaba a sus agresores.

Mariana, quien no quiso revelar su nombre completo, detalló que en el transcurso de la estación Puebla a Pantitlán de la Línea 9 dos sujetos la abordaron para que comprara dulces, pero al negarse la amagaron del cuello con una navaja y empezaron a tocarla de forma sexual.

“Yo iba a mi casa, eran las 11 de la noche de un viernes cuando los dos sujetos me empezaron a tocar, uno sacó una navaja y el otro me empezó a tocar mis senos, mis genitales, yo no me podía mover, me quedé en shock… Algunos vieron lo que sucedía, no hicieron nada”, añadió que el hecho, el cual fue denunciado posteriormente, duró cerca de tres minutos.

“Llegando a la estación [Pantitlán] salieron corriendo, tuve miedo, no había oficiales cercanos. Mi madre estaba afuera de la estación como de costumbre, no sabía qué hacer, sólo me solté a llorar. Fue la primera vez que alguien me acosaba y tocaba en el Metro de esa manera, sentí que me moría”, relata.