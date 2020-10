Médicos, en lucha contra el Covid, pese al cansancio

Médicos y personal de salud de la Ciudad de México que se encuentran en la primera línea de batalla para enfrentar el virus del SARS-CoV-2, manifestaron que están agotados, pero que por ética profesional seguirán luchando en beneficio de la sociedad en esta pandemia.

Como parte del Día del Médico, que se conmemora este viernes, Víctor Hugo López, doctor en Medicina Interna del Hospital General de Tláhuac de la Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina, narró que a lo largo de estos seis meses de emergencia sanitaria no han bajado la guardia ante esta nueva realidad, pese a que en un principio carecieron de insumos y sufrieron violencia ante el desconocimiento del Covid-19.

El médico dijo encontrarse agotado, ya que no hay fecha para que termine la pandemia, y preocupado porque cuando regresa a su hogar no sabe si pueda contagiar a sus familiares.

“Por fortuna no me he contagiado, pero hay compañeros que sí se han contagiado, es un riesgo aún [el Covid-19], y las personas no saben que desde los consultorios, área intensiva y carpas [triage] seguimos combatiendo”, añadió.