Mensaje de aniversario desata polémica en redes sociales

Con regalos que un joven le hizo llegar a su novia, esta pareja celebró su aniversario en donde se le ve muy feliz hasta que usuarios de redes sociales exhibieron el mensaje amoroso de uno de los obsequios que desató burlas y críticas.

Al parecer fue el uso de palabras incorrectas y una mala redacción las que hicieron quedar al enamorado como una persona irrespetuosa y machista, pero su intención era otra.

Cuando te conocí no eras nadie y ahora lo eres todo”, se lee en la caja.

El texto fue escrito en uno de los regalos y abrió debate en internet, ya que hubo quienes señalaron al hombre de ser misógino, mientras que otros lo defendieron al decir que la frase se salió de contexto.

Por el momento se deconoce la identidad de la pareja y si la fotografía es reciente, lo que queda claro es que la imagen ya se hizo viral.

Aunque la mayoría de los usuarios se han inclinado a pensar que el error estuvo en la redacción del mensaje e hicieron hincapié en que él quiso decir que la chica pasó de ser una persona común a ser parte vital de su vida, otros no están de acuerdo y se atreven a afirmar que lo que el hombre en realidad quiso decir es que su novia no tiene valor alguno si no está a su lado.

Si se malinterpreta, qué mal uso de las palabras. Pero creo que quisieron decir algo así como de ‘ser una desconocida’, ‘nadie’ en su vida, pues ahora es ‘todo’", argumentó una usuaria.

Yo creo que se refiere a que cuando la conoció no tenía sentimientos hacia ella y ahora es su máximo", señalaron.

