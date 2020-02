Mexicanas no denuncian agresiones en calles y transporte público por miedo y vergüenza

En México, las mujeres no denuncian las agresiones que sufren en el transporte público o en sus comunidades porque les da vergüenza o miedo, o porque consideran que la violencia que padecen en la calle es “algo sin importancia”.

De acuerdo con lo que encontró la Organización de las Naciones Unidas para las Mujeres (ONU-Mujeres), 7 de cada 10 se sienten inseguras en el transporte y espacio público, 3 de cada 10 ha vivido algún incidente de violencia en estos espacios, pero sólo 1 de cada 10, se atreve a denunciarlo.

En las 5 ciudades mexicanas donde la ONU ha aplicado el programa Ciudades Seguras: CDMX, Guadalajara, Monterrey, Puebla y Torreón, más de 60% de las féminas tiene miedo del transporte público; ante ello, tienen que tomar diferentes medidas como ir acompañadas, dejar de hacer sus actividades, no salir por la noche, no caminar solas por la calle, no subirse a taxis o que alguien las recoja del transporte público.

Los motivos principales para no denunciar son al considerar que se trató de algo sin importancia en 49.5% de los casos; por no saber cómo denunciar en 15.2%; por vergüenza en 8.9%; amenazas, 7.3%, y porque pensó que no le iban a creer 4.7%.

El problema, encontró la ONU, es que las diferentes formas de acoso van desde comentarios hasta tocamientos y pueden derivar en violaciones o feminicidios.

Un avance es que la violencia en el ámbito doméstico es que ya se reconoce como una violación a los derechos humanos. Sin embargo, los mexicanos todavía toleran la violencia que viven las mujeres y niñas en espacios públicos. En México, un 34.3% de mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual en dichos espacios.

El problema de normalizar la violencia callejera contra mujeres, según la ONU, es que se les limita su libertad de acceder a los espacios públicos a diferencia de niños y varones. Al no poder circular con libertad por las calles por temor de ser víctimas de violencia, tienen menos oportunidades.

‘MEXICANAS ESTÁN HARTAS Y FURIOSAS’

POR PEDRO VILLA Y CAÑA

La presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas Hernández, aseguró que las mexicanas están hartas, desesperadas y furiosas por los feminicidios, el acoso y la disparidad salarial del que son objeto, por lo que es necesario que la Bandera Nacional las cobije, abrace y proteja.

En la ceremonia del Día de la Bandera, que encabezó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Campo Marte, la legisladora acusó que la desigualdad entre los géneros es milenaria y estructural, y hunde sus profundas raíces en sistemas de dominación que han generado relaciones de poder desventajosas para mujeres y las niñas, vulnerabilidad, abandono, acoso, hostigamiento, disparidad salarial, humillación, violaciones, dolor, miedo, golpes, injusticia y muerte brutal”, dijo.

Por su parte, el ministro presidente de la Corte (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que en México no habrá justicia si ésta sigue siendo indiferente a las barreras que la sociedad impone a las mujeres y urgió a la sociedad a hallar unidad en su lucha para construir un mundo en el que puedan vivir sin miedo y elegir la vida que ellas quieran tener.