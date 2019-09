Mexicanos tienen peores salarios que los chinos; AMLO reconoce que es necesario mejorarlos

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que es necesario mejorar los salarios para dejar de tener percepciones inferiores a las de China o las que se reciben en partes de Centroamérica.

“Cuando empezó el auge en China decían que ellos tenían como ventaja comparativa que pagaban muy bajos salarios y que por eso [ese país] se convirtió en la fábrica del mundo, pero ahora resulta que el sueldo allá es superior al de México. Es un tema que sí vamos a tratar”, comentó.

Durante su recorrido número 61 a la unidad rural médica del IMSS de Mamantel, señaló que incluso los salarios mínimos de Guatemala, Honduras y El Salvador son del doble de México.

“Fíjense en qué niveles de deterioro económico y social estamos, por eso tenemos que mejorar los salarios y vamos a ir haciéndolo poco a poco, de manera gradual, porque no se puede por decreto, no es decir: ‘Va a aumentar 100%’. No, tiene que ir poco a poco”.

Este año el salario mínimo subió 16%, pasó de 80.36 pesos a 102.6 en la zona centro y sur del país y a 176.7 pesos en la frontera norte.

No obstante, López Obrador destacó que por primera vez en este año, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se registraron en promedio los salarios más altos de las personas inscritas en el seguro, con 11 mil 600 pesos mensuales.

Sobre un segundo aumento del salario mínimo, insistió en que esos ajustes deben ir de la mano con actividades productivas, así como de empresas que den empleos y que tengan facilidades, “no con salarios raquíticos, sino con sueldos justos”, destacó.

AUMENTO

López Obrador aseguró que es posible un nuevo incremento, pero sin la elevación de impuestos ni gasolinazos, debido a los ahorros generados por las políticas de austeridad y anticorrupción.

Ante el gobernador interino Carlos Miguel Aysa, el gabinete de Salud, médicos, enfermeras y personal administrativo, el Presidente comentó que en su camino, a la altura de Escárcega, fue detenido por un grupo de policías.

“Me entregaron una petición, que ganan poco, se lo dejo a de tarea a Carlos Miguel [Aysa].