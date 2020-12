México cierra 2020 como el más letal por Covid-19

Al cierre de 2020 y 10 meses después de que se registró el primer caso de Covid en el país, México se ha convertido en la nación con más letalidad por coronavirus, con 8.8%, esta cifra corresponde al número de muertes entre el total de casos confirmados al virus; además, en el penúltimo día del año, registró la cifra más alta en defunciones por día.

En la última actualización sobre el SARS-CoV-2, la Secretaría de Salud reportó 12 mil 406 nuevos contagios de Covid-19, por lo que suman 1 millón 413 mil 935, así como mil 52 defunciones más que anteayer, para contabilizar 124 mil 897.

En cuanto a la letalidad, además de México, Ecuador y Bolivia tienen los porcentajes más elevados, con 6.6% y 5.8%, respectivamente; sin embargo, las cifras de decesos en esos países son de 14 mil 23 y 9 mil 135.

Con un acumulado de 7 mil 576 muertes, Egipto reporta 5.5% de letalidad; China, 4.9%, con un total de 4 mil 781; Irán, 4.5%, con 55 mil 95 decesos; Perú, Italia y Guatemala, 3.5% con 35 mil 574, 72 mil 657 y 4 mil 803 fallecimientos cada uno, y Reino Unido, 2.9% de letalidad, con un total de 72 mil 657 víctimas.

En números absolutos, México ocupa el cuarto sitio con más fallecimientos asociados al virus, con 124 mil 897, sólo por debajo de India, que ha registrado 148 mil 439 decesos; Brasil, 192 mil 681, y Estados Unidos, con 341 mil 59. Si se analizan las muertes en función de la cantidad de población, la República Mexicana se coloca en el decimosexto puesto, con 98 decesos por cada 100 mil habitantes.

Mientras que en contagios, el país se ubica en el decimotercer puesto, con 1 millón 413 mil 529; el primer lugar lo tiene Estados Unidos, con 19 millones 722 mil 442 casos.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL consideran que el manejo de la pandemia ha incidido en estas cifras y asocian el número de pruebas realizadas, el no recomendar el uso obligatorio de cubrebocas o hacerlo a medias, así como la prevalencia de enfermedades crónicas como hipertensión, obesidad y diabetes que favorecen el desarrollo grave del Covid-19.

Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, recordó que en los primeros meses de la pandemia, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador decidió realizar pruebas PCR para detectar Covid sólo a personas con cuadros graves únicamente a 10% de las personas con sintomatología leve, lo que podría derivar en la alta tasa de letalidad.

“En el país se hicieron pocas pruebas Covid, México es de los países con menos número de test y aunque el gobierno se ha empeñado en decir que no tiene mayor relevancia, sí podría incidir en la tasa de letalidad; sin embargo, en estos momentos en los que, por ejemplo, en la capital del país han aumentado las pruebas, vemos con tristeza que también se eleva el número de pacientes graves y defunciones”, dijo el experto.

Al respecto, Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, mencionó que otro factor que deriva en la tasa de letalidad es que los pacientes con coronavirus llegan en muy malas condiciones para ser atendidos en los hospitales.

“Uno de los principales problemas es que al inicio de la pandemia, y todavía antes del primer pico de contagios y defunciones, el gobierno emitió el mensaje de que en caso de ser asintomático no se acudiera al hospital; el problema es que los pacientes no monitoreaban su oxigenación y sólo iban a las unidades médicas cuando ya no podían respirar, llegaban con saturaciones de oxígeno muy bajas y con las posibilidades de curarse mínimas”, destacó.

En tanto, Alejandro Macías, infectólogo excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM para atender el coronavirus, mencionó que si bien ha habido errores en el manejo de la pandemia, como el hecho de no recomendar ampliamente el uso del cubrebocas, hay cosas positivas como el acceso a la vacuna contra el virus, pero destacó que no hay que “echar campanas al vuelo”, debido a que por el momento, el mejor antídoto contra el Covid-19 son las medidas de higiene y sana distancia.

“Entre lo más criticable, además de las pruebas, está que el gobierno no defendió el uso del cubrebocas, cuando lo recomendaba siempre había peros; sin embargo, no podemos ver sólo lo malo, es muy bueno y aplaudible todo el trabajo que hicieron para tener acceso a varias vacunas contra el virus, pero esto no significa que la pandemia se acabó, no es que mañana todo México esté vacunado, para que eso ocurra faltan muchos meses, así que lo más conveniente es usar correctamente el cubrebocas, lavarnos las manos y evitar las reuniones familiares, y en general mantener la sana distancia”, indicó el especialista de la UNAM.