México no está en emergencia para tomar medidas de confinamiento: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no está en una situación de alarma o emergencia como en Europa, por lo que no se aplicarán medidas de confinamiento o cierres de negocios ante la pandemia por coronavirus.

“Consideramos que a diferencia de Europa, porque cada país aplica sus políticas, no estamos en una situación de emergencia para tomar medidas de confinamiento, de regresar a cerrar establecimientos comerciales, no, no es necesario, estamos confiando mucho en la gente y en que todos los cuidemos”, declaró el Presidente.