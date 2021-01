México ofrecerá asilo político a Julian Assange, fundador de WikiLeaks: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ofrecerá asilo político y buscará que se indulte a Julian Assange, fundador de Wikileaks, luego que la justicia de Reino Unido negó la extradición a Estados Unidos del programador y periodista, lo cual celebró y aseguró que fue un “triunfo de la justicia”.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal indicó que ordenará al canciller Marcelo Ebrard Casaubon que realice los trámites para este ofrecimiento.



“Celebro que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange que no se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. Creo que es un triunfo de la justicia, celebro el que en Inglaterra se actúe de esa forma porque Assange es un periodista y merece una oportunidad, estoy a favor de qué se le indulte.



“No sólo eso, voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores (Marcelo Ebrard) que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrezca asilo político.



“Con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición que es protección, pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que que recibe el asilo no intervenga, no interfiera, en asuntos políticos de ningún país”, dijo.



En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario indicó que México está en condiciones para ofrecer este asilo.



“Nosotros estaríamos en condiciones de ofrecer ese asilo y felicitamos a la justicia del Reino Unido, y felicitamos por la decisión que se tomó hoy nada más que allá fue por la madrugada, pero fue una buena decisión, perdón al señor Assange, indulto y asilo en México. Nosotros le damos protección, haremos esta gestión”, dijo.

