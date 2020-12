México, país que más usa cubrebocas de manera voluntaria: estudio compartido por López-Gatell

Este miércoles en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que el uso de cubrebocas no es indispensable.

-"¿No cree usted que si usara el cubrebocas, sería como un ejemplo para los demás ciudadanos?”, preguntó un reportero.

-"Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable. Hay otras medidas. Yo pienso que lo mejor es la sana distancia y el cuidarnos nosotros”, respondió el Presidente.