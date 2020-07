México tiene 165 mil muertes por Covid, calcula científico

En cualquier país las cifras de mortalidad anunciadas el 25 de julio por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) harían temblar toda la estructura estatal. Resulta que de las semanas 12 a la 26 de este año (es decir hasta el 30 de junio) se registraron 71,315 muertes adicionales a las esperadas de acuerdo a los índices de mortalidad de años anteriores. ¿Cuál es la única diferencia respecto a 2019? La emergencia del Covid. Seguramente la abrumadora mayoría de esos fallecimientos adicionales se debe al virus, directamente, y el resto son daños colaterales del mismo, ya que personas enfermas de cáncer o del corazón no pudieron obtener atención médica a tiempo. En última instancia la causa es la misma.

Las cifras se refieren además sólo a 20 entidades. Ajustando el exceso de fallecimientos, tomando en cuenta que en los 12 estados no cubiertos por el reporte viven 40 millones de personas, tenemos que el exceso de muertes en todo el país, hasta el 30 de junio, sería de 104,400. Ese mismo día la cifra “oficial” de decesos por el Covid fue de 27,769. El factor entre ambos números es 3.8.

En otras palabras, los comunicados de la SSa con las cifras de decesos por el Covid apenas si han cubierto un poco más del 25% de todos los casos reales. Este factor de subreporte ya había sido denunciado, en el caso de la Ciudad de México, por el Taller de Datos de la revista Nexos y por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, sin que hubiera habido ninguna respuesta de las autoridades de Salud.

El 25 de junio pasado publiqué un artículo en donde aconsejaba multiplicar las cifras oficiales de fallecimientos proporcionadas por el Dr. López Gatell por un factor de 2.8 para acercarse más a la realidad. Dándole el beneficio de la duda a la SSa, pensaba que el factor de subreporte de casi 4 para CDMX sería menor en el resto del país. No es así, como nos enteramos ahora.

El número “oficial” de decesos reportados hasta el sábado 25 de julio fue de 43,374. Considerando el factor de subreporte revelado ahora, podemos estimar que al 25 de julio ya teníamos cerca de 165,000 fallecidos por el Covid en todo el país.

¿Y cuál es la respuesta de las autoridades con respecto a esta debacle estadística? Todavía en junio pasado se decía: “México está dando un ejemplo en el mundo”. Ahora, este fin de semana, resulta que el gran culpable del desastre de la política de contención de la epidemia es el “pueblo enfermo” y no la Secretaría de Salud. Sin embargo, si el problema del “pueblo enfermo” hubiera sido realmente el diagnóstico desde el inicio del sexenio, seguramente no se hubiera subejercido 17% del presupuesto de Salud en 2019, y no se hubiera dejado estancado el mismo presupuesto en 2020.