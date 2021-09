"Mi esposo tenía muchas ganas de vivir" : Esposa de paciente fallecido durante inundación exige justicia

Con el dolor de la pérdida, Catalina García Pozos llega a los servicios funerarios Misión Funeral Tepeyac, de Tula, para hacer los trámites de entrega del cuerpo de su esposo, José Manuel Hernández Gante, de 30 años, quien fue una de las 15 personas fallecidas en el Hospital General de Zona Número 5, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sin parar de llorar, Catalina exige justicia, pues relata que ella todavía pudo llegar en la madrugada, en medio de la inundación, hasta las instalaciones hospitalarias para intentar ayudar a su esposo —quien padecía Covid—, pero la falta de energía eléctrica dificultó el rescate.

“Yo estaba en mi casa y a mi esposo le ayudó una enfermera para que me hablara. Yo vine, le traje un concentrador [de oxígeno] y me metí con una lancha cuando estaba todo inundado; me metí por la azotea y se lo llevé, pero no había energía para conectarse y no pude hacer nada más por él”, lamenta.