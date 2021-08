Mientras no haya clases presenciales no habrá reactivación: ProCentro

El incremento de casos de COVID-19 ha mantenido malas ventas para los comerciantes del Centro de Pachuca, por debajo de lo esperado en el actual periodo vacacional, situación que podría mejorar con el posible regreso a clases presenciales, indicó el presidente de Grupo ProCentro Ramiro Gutiérrez Barranco.

El líder de los comerciantes del Centro Histórico de la capital hidalguense mencionó que a pesar de ser temporada de vacaciones, el promedio de ventas es por debajo de 50 por ciento en comparación con lo que registraban en el mismo periodo antes de la pandemia; algunos alcanzan entre 60 y 70 por ciento, dijo, pero son pocos.

“Las ventas siguen mal, bastante mal, estamos muy por debajo de lo que esperábamos, conscientes de que el problema tiene que empezar a mejorar, pero hasta ahorita no ha habido nada”, refirió en entrevista.

Sin embargo, agregó, el sector está consciente de la situación a causa de la pandemia y que deben enfrentar el problema. “Sabíamos que iba a pasar, no esperábamos otra cosa, pensar en vender lo mismo que antes es un sueño y esto va a tardar en reponerse, calculo más de un año para medio reponernos”.

REACTIVACIÓN HASTA REGRESO A ESCUELAS

Indicó que mientras no haya clases en las escuelas y las personas no regresen al trabajo presencial la reactivación no se va a dar porque en la ciudad hay muchos planteles escolares, ya sea universidades o de educación básica, pero actualmente todas esas personas están paradas o no salen a la calle.

“Hay muchos que estudian en Pachuca pero son de fuera, vienen a la capital y traen dinero para vivir, comer y sus gastos escolares. Todo ese dinero está dejando de circular y eso, evidentemente, afecta las ventas de todo tipo, no solo del comercio”, explicó.

Gutiérrez Barranco mencionó que también les ha afectado el actual repunte de casos de coronavirus lo que genera que la población tenga miedo y prefiera no salir; sin embargo, exhortó a los comerciantes a estar optimistas y no darse por vencidos ya que la difícil situación pasará.

Comentó que por el momento no tienen una estrategia para atraer a los clientes ya que esperan que desciendan los contagios para después hacer publicidad y diseñar ofertas e invitar a las personas a acudir al centro.

El 11 de agosto el gobernador Omar Fayad mencionó que Hidalgo tiene posibilidades de regresar al semáforo rojo que significa riesgo máximo por contagios de COVID-19, por lo que anunció nuevas medidas de bioseguridad, las cuales, aclaró, no matarán la economía del estado ni frenarán empresas.

Indicó que a diferencia del año pasado, actualmente no cerrarán comercios, pero vigilarán que los establecimientos de cualquier tipo respeten y apliquen las normas de bioseguridad.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.

Las noticias de AM en

Síguenos