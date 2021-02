Miércoles de ceniza. Reparten en bolsitas de plástico para no salir de casa

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.– Para evitar concentraciones masivas y contagios de Covid-19, la Arquidiócesis de Toluca inició la distribución de ceniza en bolsitas de plástico con ceniza para que el próximo miércoles los católicos puedan celebrar este rito.

De esta manera, la Iglesia católica busca reducir los riesgos de contagios de Covid-19 el próximo Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma.

Por eso, desde la mañana, muchos feligreses acudieron a la Catedral o a los atrios de las parroquias y templos de las comunidades de Toluca, para recoger el subsidio que fue bendecido con anterioridad; también se les entregó una hoja donde se explica el rito que deberán llevar a cabo.

NUEVAS FORMAS

“La ceniza que se está poniendo en una bolsita alcanza para diez integrantes de una familia. Ahorita han venido como 150 personas”, platicó Ezequiel Pichardo, mayordomo de Palma, de la parroquia de San Mateo Oxtotitlán.

“La verdad no me gusta así, estamos acostumbrados a que le pongan la ceniza a uno, pero ya ve ahora, cada cosa que se debe acatar por esta bendita enfermedad. Uno también quisiera venir a misa, pero no se puede, hay que tener paciencia”, dijo Modesta Malaquías Hernández, una vecina de la comunidad.

La Arquidiócesis informó que el próximo 17 de febrero, la celebración de la Eucaristía se llevará a cabo solo con el 20% de la participación del pueblo y el resto de las personas tendrán que seguir la trasmisión de la misa de manera virtual, para realizar el rito de la imposición de ceniza. En la iglesia, cada sacerdote debe respetar las medidas necesarias y mantener los protocolos sanitarios.

“Les dimos una hoja donde se explica el rito de imposición de ceniza, por si no ven la misa en línea, puedan hacer la oración y colocarse la ceniza cuando puedan a lo largo del día”, comentó Ezequiel Pichardo.