Modifica Bienestar estrategia de vacuna en Pachuca; no es necesario que duerman fuera

El secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, explicó que hubo un cambio de estrategia en la vacunación para Pachuca y solicitó a los adultos mayores no pernoctar afuera de los once puntos donde sábado y domingo serán entregados los turnos para aquellos que no se han registrado en el portal mi vacuna. Agregó que habrá biológico para todos.

Durante entrevista esta noche en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Benítez Herrera declaró que la Secretaría del Bienestar modificó la estrategia de vacunación previamente acordada.

“El día de ayer (jueves) se había acordado, a pesar de que la gente ya se había registrado en la plataforma federal, poner once puntos de entrega de turnos para poder hacer más ágil la vacuna”, declaró y agregó que las autoridades estatales emitieron un comunicado al respecto.

Sin embargo, agregó el secretario, “por alguna razón que desconocemos, la Secretaría del Bienestar federal tomó la decisión de hacer modificaciones en los acuerdos establecidos para la vacunación”.

Por tanto, la Secretaría del Bienestar se encargará de la logística para accesos al centro de vacunación en las instalaciones de la feria, mientras que el gobierno de Hidalgo aplicará la vacuna y vigilará a los adultos mayores de alguna probable situación adversa de la vacuna.

“El gobierno del estado se deslinda de la logística de aforo, horarios, que recaerán exclusivamente en le Secretaría del Bienestar”, dijo Benítez Herrera durante la entrevista televisiva, hace unos momentos.

Además, pidió a la sociedad en general no alarmarse, ya que “las dosis de la vacuna van a alcanzar perfectamente para todos los adultos mayores de Pachuca, no hay necesidad de pernoctar, de estar ahí formaditos, ahorita, no se van acabar los turnos”.

VACUNACIÓN, PRÓXIMA SEMANA

La Secretaría del Bienestar dio a conocer el calendario de vacunación en Pachuca contra COVID-19 para adultos mayores, de acuerdo con la primera letra del apellido, de aquellos que realizaron su registro en la plataforma mi vacuna.

De acuerdo con el calendario, la vacunación en la capital será del lunes 8 hasta el viernes 12 de marzo en las instalaciones de la feria de Pachuca.

Agrega que los rezagados y no registrados en la plataforma mi vacuna deberán presentarse a recibir el biológico contra el coronavirus directamente en las instalaciones de la feria el viernes 12 de marzo.

Se desprende que aquellos adultos mayores que no se registraron en el portal de internet, podrán acudir este sábado y domingo a alguno de los 11 puntos habilitados en la capital del estado para que sean asesorados y reciban turno.

