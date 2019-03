Moisés Jiménez no busca partido nacional: dirigente de Redes Sociales Progresistas

Juan Iván Peña Néder, presidente nacional de la organización Redes Sociales Progresistas (RSP), que busca su registro como partido político, negó que el exlíder del magisterio hidalguense, Moisés Jiménez Sánchez, tenga ambición de poder por consolidar el proyecto político.

En conferencia de prensa, el exfuncionario federal durante el sexenio de Felipe Calderón desdeñó los comentarios que hizo el presidente de Nueva Alianza Hidalgo, Juan José Luna Mejía, sobre que RSP y el partido local Podemos, son impulsados por las huestes de Jiménez Sánchez.

“NO CONTESTO TONTERÍAS”

“Yo no contesto tonterías, no sé quién sea el presidente de una fuerza que perdió el registro (Nueva Alianza) y que traicionaron a la base magisterial. Postularon a (José Antonio) Meade contra el sentir de 90 por ciento de sus militantes, no me parece digno de un comentario y la pregunta me parece mal planteada”, esgrimió.

Peña Néder, quien en 2013 fue acusado de encabezar una red para traficar permisos de casinos con el apoyo del exsenador Gil Zuarth y encarcelado por violación, defendió a Moisés Jiménez al agregar que:

“El maestro (Jiménez Sánchez) no tiene ninguna ambición. Habremos un millón de mexicanos adheridos a las redes que no tenemos nada que ver con las ambiciones de un hidalguense”, refutó, y agregó que actualmente el exlíder del magisterio en Hidalgo forma parte de la dirigencia nacional.

“Él (Jiménez Sánchez) es sólo un miembro de nuestra dirigencia y a la maestra Elba Esther (Gordillo) la respetamos como a AMLO y no la acompañamos a ningún lado. Somos un partido que tiene puntos claros, quien quiera acompañarnos, adelante”.

BUSCAN 9 MIL FIRMAS EN HIDALGO

Para obtener el registro como partido político nacional, RPS necesita más de 200 mil firmas de ciudadanos; por ello, en Hidalgo buscarán el respaldo de 9 mil personas para que el próximo 1 de junio celebren su asamblea estatal constitutiva.

SISTEMA DE PARTIDOS ESTÁ AGOTADO… PERO BUSCAN FORMAR UNO

Para Peña Néder, la clase política y su sistema de partidos está agotado; sin embargo, debido a que no ven en las candidaturas independientes métodos más armónicos a su ideología, buscarán la conformación del instituto político.

“La gente está cansada de la clase política y sus sistemas de partidos están agotados. Quien haga una profunda reflexión y quiera adherirse a una causa como la nuestra será bienvenido y ojalá tenga una buena aportación”, expresó.