Monumento contra el amor romántico, fueron asesinadas por quienes decían amarlas

Integrantes del colectivo feminista Aquelarre Cihuacóatl realizan actividades este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, contra el amor violento en la pareja que deriva en feminicidios y desapariciones de mujeres.

En las escalinatas de la antigua tienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en avenida Revolución de Pachuca, realizan un monumento para las mujeres que han muerto asesinadas por hombres que decían amarlas.

Con pancartas que dicen: "el amor no duele"; "no excuses tu violencia en amor"; "no le perteneces a tu pareja"; “soy tu novia ¿por qué te tengo miedo?”, al monumento le agregaron tumbas y cruces como homenaje a mujeres que murieron por violencia de pareja.

La organización Servicios de Inclusión Integral (Seiinac) documentó que el año pasado 54 muertes violentas de mujeres y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH) 18 feminicidios. Uno de los principales agresores fueron sus parejas sentimentales.

Las integrantes agregaron que hoy a las 16:00 horas realizarán un taller sobre el amor romántico.