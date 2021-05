“Morena, gigante con pies de barro que se desmorona”: Jesús Zambrano

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano Grijalva, aseguró desde Hidalgo que Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un "gigante que se está desmoronando".

La desesperación de la 4T se ve reflejada con la intromisión que ha tenido en el proceso electoral y muestra demencia y locura cuando asegura que la coalición Va por México hará fraude en contubernio con el INE, dijo.

“(Con) tanta promesa incumplida de Andrés Manuel López Obrador, la gente está decepcionada, percibe a Morena como el partido de la traición, de la corrupción y los principios de no mentir, no robar, no traicionar, es todo lo contrario”.