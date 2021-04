Morena hace uso electoral de los programas destinados a la gente: Héctor Meneses

El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, aseguró que Morena hace uso electoral de los programas destinados a la gente.

Acompañado del presidente del PRI, Julio Valera y del dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Ismael Hernández Deras, en el municipio de Apan, indicó que el partido en el gobierno coincidió la aplicación de la vacuna contra el covid-19 justo con el proceso electoral 2020-2021 en el que se renovará el Congreso de la Unión.

Mencionó ha destinado recursos a los jóvenes para sus estudios en medio de elecciones en los estados lo que le reditúa en votos a favor de su partido sin que se tenga suelo parejo para el resto de los institutos políticos.

Ante ello, Meneses Arrieta consideró este tipo de situaciones no solo es inmoral, sino ilegal en beneficio del partido en el poder lo que deja en desventaja a los partidos que buscan equilibrar las fuerzas. “Los diputados de ese partido confunden lo que es la lealtad con el sometimiento”.

“Los pocos programas que existen tienen un uso electoral, hay un atentado al campo, es urgente atenderlo, es criminal lo que el partido en el poder le hace al país, tenemos una responsabilidad histórica”, sostuvo.

Aseguró que es incoherente el actuar del gobierno, “es muy lamentable que el partido en el poder siga lucrando con la tragedia mientras el pueblo se hunde en la incertidumbre”.

El candidato a diputado federal recordó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ya les prohibió hacer uso de los programas sociales y apuntó que ahora el mismo gobierno amenaza al Instituto.

“Absolutamente todas las políticas de la llamada cuarta transformación tienen fines políticos, no hay voluntad de sacar al país adelante, lo que quieren es mantener el poder y llevar al país a un estado autoritario”, advirtió.

Afirmó que la coalición “Va por México” es la única opción que representa el poder equilibrar las fuerzas en el Congreso de la Unión y posibilidad de que las cosas se puedan recomponer en el país.

Finalmente, Julio Valera señaló que los diputados y funcionarios de la 4T, no solo no han sabido, sino que no han querido sacar adelante a México, de ahí que invitó a la ciudadanía a votar el próximo 6 de junio por los candidatos de Va por México y Va por Hidalgo.