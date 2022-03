Morena le ha dado la espalda a las mujeres: Marco Mendoza

De acuerdo con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Marco Antonio Mendoza Bustamante, existen pruebas sobradas de que Morena "traicionó al pueblo que juró proteger y les dio la espalda a las mujeres".

El legislador refirió que en el gobierno de Morena la participación de las mujeres es baja, mientras 7 de cada 10 hombres participan en la economía, sólo 4 de cada diez mujeres tienen esta oportunidad.

“El mayor desafío que enfrenta México, es generar incentivos para crear empleos para las mujeres y esto no ha ocurrido en el gobierno de Morena, tenemos más de 29 millones de mujeres en situación de pobreza; por cada 100 pesos que se le paga a un hombre en el gobierno de Morena, una mujer recibe 87 pesos”.

Puntualizó que las mujeres invierten tres veces más tiempo en trabajo no remunerado y 55% de la economía informal es compuesta por este sector, porque no hay oportunidades de empleos formales en el gobierno federal.

Agregó que de igual manera, se han suspendido programas importantes en materia de salud, de cáncer cervicouterino, en materia de equidad para el acceso a la educación de las mujeres lo que limita oportunidades de desarrollo para las mujeres.

Mendoza Bustamante, destacó que en México, existen 13 millones de mujeres con rezago educativo, 17 millones de mujeres que no tienen acceso a servicios de salud, mas de 33 millones de mujeres que no tienen seguridad social y cerca de 15 millones de mujeres que no tienen acceso a una alimentación de calidad; esto gracias a las fallidas políticas públicas de MORENA.

“Que no nos vengan a culpar de algo que ellos hacen y que hay pruebas sobradas, pusieron espectaculares por todo el país, que están prohibidos por la ley y que el INE ya les ordenó retirarlos y ellos dicen que no los colocaron. Circula propaganda prohibida por la ley que es discriminatoria y que constituye violencia política de género y dicen que no la colocaron, me parece que MORENA avienta la piedra y esconde la mano”.

Hizo un llamado irrestricto para que Morena se haga responsable del daño que están causando a las mujeres, en materia de salud, en economía, en seguridad pública y en todos los actos que evidencian falta de sensibilidad y oficio político.