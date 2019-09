Morena no puede intervenir en el Legislativo

Por unanimidad, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el órgano de justicia de Morena carece de atribuciones para revisar la elección que la bancada de senadores de ese partido realizó para designar a la legisladora Mónica Fernández como su propuesta para presidir la Cámara Alta, ya que esas atribuciones le pertenece sólo al derecho parlamentario.

Los actos de decisión del Senado, particularmente cuando va a integrar la Mesa Directiva, son acciones parlamentarias, resolvieron los magistrados.

Por eso revocaron la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que la semana pasada anuló la elección de Fernández Balboa como propuesta de la bancada para presidir el Senado.

“La comisión de Morena carece de competencia formal y material para conocer de los actos efectuados por el grupo parlamentario de tal partido político en el Senado relacionados con la integración de la Mesa Directiva, ya que corresponden a la organización y funcionamiento del órgano legislativo y no a un asunto interno del partido político”, resolvió el tribunal electoral.

La competencia de la comisión nacional de honestidad está limitada a los asuntos internos del partido, no hay disposición expresa que le permita conocer de aquellos aspectos vinculados con las fracciones o los legisladores, señala la ley.

Tras el proceso de análisis del caso en sesión pública, los magistrados resolvieron por unanimidad que el órgano partidista no tuvo la razón al resolver ese asunto.

Durante el periodo de audiencias para las partes involucradas, el senador Germán Martínez Cázares planteó a los magistrados que el órgano interno de Morena no tiene facultades para inmiscuirse en asuntos exclusivos del Poder Legislativo.

La magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso expuso que en el caso hubo una “indebida intervención del partido en actos que corresponden al Senado, aun cuando está involucrado su grupo parlamentario”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón destacó que con la sentencia se siguieron precedentes según los cuales si bien hay un estrecho vínculo entre los partidos y sus bancadas, el acto originalmente denunciado (la decisión del grupo parlamentario) está dentro del ámbito del Senado, pues se trata de acciones para integrar su Mesa Directiva.

Tras la resolución del tribunal, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el senador Martí Batres, chocaron en redes sociales.

Batres Guadarrama escribió en Twitter que el tribunal no entró al fondo de las irregularidades y que la comisión de honor sí: “Quedaron acreditados los agravios y no fueron desvirtuados. Es referente histórico para que no se repita. #VictoriaMoral”.

Monreal expresó: “Con mesura y objetividad, celebro la resolución del Tribunal Electoral emitida por unanimidad contra la determinación de anular la elección interna de @MorenaSenadores. Nos asistió la razón jurídica y moral. La legalidad se impuso”.

Alejandro Rojas Díaz Duran, senador suplente de Monreal, enfatizó que el TEPJF resolvió que “la facciosa” Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido “no puede meter sus narices en la vida interna de los grupos legislativos de Morena. Tampoco pueden censurar la libertad de expresión ni coartar los derechos políticos de ningún militante” de su partido, subrayó.