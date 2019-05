Morena pide unidad a sus diputados; prepara concentración en el Congreso

A manera de recordatorio a los diputados locales sobre el compromiso que adquirieron con el pueblo de Hidalgo y con la cuarta transformación de México, integrantes de Morena convocaron a una concentración masiva en el Congreso.

Como acto simbólico que respalde a sus 17 diputados locales, los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y militantes de Morena les recordarán que hay temas pendientes por legislar para transitar con el plan nacional.

Así lo detalló Carlos Mendoza Álvarez, secretario de Formación Política, quien descartó una manifestación contra sus diputados o grupos políticos y añadió que la invitación a trabajar se hará de forma simbólica a sus senadores, diputados federales y locales, además de alcaldes, síndicos y regidores.

“Esto no tiene que ver con los diputados locales, es para todas las autoridades que han surgido de Morena, para que entiendan que se deben al partido, el cual no es un ente burocrático sino un proyecto político y de nación en el que hay una plataforma”, dijo en entrevista con AM Hidalgo.

Las iniciativas que los diputados locales no han impulsado o permanecen “atoradas” son la revocación de mandato; la consulta popular; juicio político al gobernador; una reforma profunda para quitarle facultades al Poder Ejecutivo; rendición de cuentas y cambio de procuraduría a fiscalía.

No es una cuestión de imposición, sino que queremos garantizar un estado verdaderamente democrático y no estamos buscando que sean trajes a la medida de Morena, detalló.

DIRIGENCIA DE MORENA PIDE UNIDAD DE DIPUTADOS

Ante el divisionismo en la bancada de Morena, Carlos Mendoza hizo un llamado a los 17 diputados para que trabajen en unidad

La más reciente discrepancia al interior de dicha bancada ocurrió el pasado jueves cuando se eligieron a los diputados que llevarán a cabo los trabajos del aniversario 150 del Congreso local, ya que la presidencia de la comisión recayó en el coordinador de Morena Ricardo Baptista.

DIVISIÓN POR COMISIÓN

Solo 13 diputados respaldaron esta comisión, en su mayoría de Morena identificados con el grupo de Gerardo Sosa; mientras que votaron en contra Armando Quintanar, Lisseth Marcelino, Lucero Ambrocio, Susana Ángeles, Tatiana Ángeles Moreno y Víctor Guerrero Trejo y la abstención de Rosalba Calva García.

Al respecto, Carlos Mendoza declaró: “No porque hayan votado en contra algunos diputados en una cuestión ‘media superficial’ quiere decir que no se transite. Nosotros creemos que la unidad se construye no ‘porque se diga unidad’. Ya lo dijo el presidente Obrador, se debe de mandar obedeciendo la representación de la ciudadanía”, dijo.

Por tal motivo, dijo, para el CEE no se distinguen grupos, como el que representan algunos legisladores cercanos al líder de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAEH), pues “para nosotros simplemente son diputados de Morena”.

En caso de que existan diferencias, pidió a los legisladores inconformes acercarse al CEE de Morena a plantear la problemática “pues somos un órgano también de control político sobre las autoridades electas”.