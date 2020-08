Morena sin registrar planillas en nueve municipios; dos afectan candidatura común

El partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo no postuló planillas en nueve municipios, dos de ellos candidaturas comunes signadas con otros institutos políticos, presuntamente por omisiones de su representación ante el Instituto Estatal Electoral (IEEH).

De acuerdo con un análisis de la lista de planillas registradas ante el IEEH, dadas a conocer la noche del lunes, los municipios que no figuran en las propuestas que inscribió Morena entre el 14 y 19 de agosto son: Atlapexco, Mineral del Chico, San Agustín Metzquititlán, San Bartolo Tutotepec, Santiago Tulantepec, Xochicoatlán y Yahualica.

También omitió registrar planillas en Juárez Hidalgo y Metztitlán, municipios donde hizo un convenio de candidaturas comunes con los partidos Encuentro Social Hidalgo (PESH), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT).

Estas inconsistencias dejan a Morena fuera de la boleta en las próximas elecciones del 18 de octubre en los municipios señalados, además se prevé una serie de impugnaciones de sus aspirantes que no fueron registrados.

MÁS INCONSISTENCIAS EN CUAUTEPEC Y TLANCHINOL

En el análisis de los registros de Morena, hecho por AM Hidalgo, también se observaron planillas incompletas, lo cual podría derivar en la negación de las candidaturas por parte de la autoridad electoral.

Se trata de Cuautepec de Hinojosa, donde solo se postuló a la candidata propietaria a presidenta municipal (Angélica Guerrero Izuneta); mientras que en Tlanchinol, solo hizo el registro de dos regidores propietarios: Dora Elia Velázquez Martínez y José Hugo Tolentino Torres.

MUNICIPIOS DONDE SÍ REGISTRARON

De manera general, Morena registró individualmente planillas en 52 municipios: Acatlán, Acaxochitlán, Ajacuba, Alfajayucan, Apan, Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Atotonilco el Grande, Calnali, Cardonal, Chapulhuacán, Chilcuautla, Cuautepec, El Arenal, Epazoyucan, Francisco I. Madero, Huasca, Huautla, Huazalingo, Huehuetla, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Jacala, Jaltocán, La Misión y Mineral del Monte.

También en Mixquiahuala, Molango, Nopala, San Agustín Tlaxiaca, San Felipe Orizatlán, San Salvador, Santiago de Anaya, Singuilucan, Tasquillo, Tecozautla, Tenango, Tepeapulco, Tepeji, Tetepango, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tlanalapa, Tlanchinol, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula, Villa de Tezontepec, Xochiatipan, Zacualtipán y Zempoala.

En candidatura común Morena, PESH, PVEM y PT solo hubo 23 de 25 registros: Actopan, Agua Blanca, Almoloya, Chapantongo, Eloxochitlán, Emiliano Zapata, Lolotla, Metepec, Mineral de la Reforma, Nicolás Flores, Omitlán, Pachuca, Pacula, Pisaflores, Progreso de Obregón, Tepehuacán, Tepetitlán, Tianguistengo, Tlahuelilpan, Tlahuiltepa, Tulancingo, Zapotlán y Zimapán.

El pasado lunes, Andrés Caballero Cerón, presidente del consejo estatal de Morena, declaró a AM Hidalgo que estas anomalías “nos pone en un buen predicamento al no tener candidatos”, debido a que “ya no hay forma de incluirlos pues las leyes son claras y los tiempos para tales efectos ya pasaron. Vuelvo a reiterar, fue una irresponsabilidad”.