Muchos caminos te llevan al feminismo, no hay uno solo: Martha Canseco

Martha Canseco González, quien impulsó la creación de la Secretaría de la Mujer en Pachuca, así como el Centro de Atención a Víctimas (Cavit) y el Instituto Hidalguense de la Mujer, se define a sí misma como feminista, lesbiana y persona de la tercera edad. Expresó que hay muchos tipos de feminismos y todos deben acompañarse.

Cuando fue presentada la agenda de derechos para la comunidad de la diversidad sexual en Pachuca, el 16 de noviembre de 2020, la también periodista expresó que desde niña se dio cuenta de las desigualdades entre hombres y mujeres. Por cuestionar esas diferencias, Martha fue la niña y adolescente rebelde.

En la década de los setenta se unió al Movimiento de Liberación Homosexual en el que cada año marchaban por los derechos de ese sector social. Cuando salían a las calles, mencionó, les arrojaban botellas de agua, incluso algunos conductores les aventaban los autos, pero nunca claudicaron pues tenían claro por qué luchaban.

"Nos decían que si no se cansaban de recibir eso y la respuesta siempre fue: no". En entrevista con AM Hidalgo, la periodista expresó que las mujeres de la nueva generación hacen pintas, pues luchan por su vida.

Tan solo en 2020 se registraron 969 feminicidios en el país, 18 de ellos en Hidalgo, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"No se puede criminalizar un movimiento que lucha por su vida y qué mejor que vean todo el contexto para una mejor visión de futuro", agregó.

La activista llegó a Pachuca en los ochenta para trabajar en el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo (SRTVH) y en los noventa repartía un suplemento feminista afuera del Estadio Revolución (los miércoles de partido). Pidió a las jóvenes que recuerden a sus ancenstras, quienes a lo largo de la historia han luchado por sus derechos.

"No hay un solo camino o un camino único que te lleve al feminismo, son muchos caminos personales, pero al final todas te llevan a lo mismo y a la misma conclusión, todas estamos en la misma trinchera: la erradicación de la violencia", dijo en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Martha cree que de la mano de las instituciones se crean políticas públicas, pero apoya a las feministas que piensan diferente. Ella y Carmen Campos son las fundadoras de Proyecto de Televisión Independiente.

A lo largo de su trayectoria, la activista ha impulsado diversos proyectos que ahora son políticas públicas para mujeres, la más reciente fue transformar al Instituto Municipal de la Mujer en un ente propio y con presupuesto, el cual es hoy la Secretaría de la Mujer en Pachuca.