Muere médico de hospital general de Ecatepec por Covid-19; compañeros denuncian irregularidades

Estado de México.- Médicos del hospital general "José María Rodríguez" de Ecatepec, perteneciente al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), denunciaron que el lunes pasado perdió la vida uno de sus compañeros de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala, debido a complicaciones de Covid-19, el cual presuntamente no recibió la atención adecuada.

En un oficio, los compañeros de Alejandro López Rivas acusaron a los directivos del centro médico de obligarlo a desempeñar sus funciones, no obstante que desde el 12 de diciembre presentaba síntomas de la enfermedad.

Además, expusieron que el médico interno de pregrado de la UNAM brindaba atención a pacientes graves de coronavirus en la Sala de Urgencias sin contar con el equipo adecuado de protección.

“Durante la rotación en el servicio de urgencias, en diversas ocasiones entró a reanimar y tomar muestras de pacientes sospechosos de SARS-CoV-2, por indicación de un superior en turno sin contar con el equipo mínimo indispensable (guantes, cubrebocas, bata, etc.)”, dice la carta que dieron a conocer médicos internos de pregrado.

El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), informó que los hospitales generales de Ecatepec “Dr. José María Rodríguez” y “Las Américas”, garantizan la protección personal, prevención, diagnóstico y atención médica por Covid-19 a su plantilla laboral y precisa que tiene disponibilidad de camas.

La dependencia estatal afirmó que el médico internista no laboraba en área Covid-19, sus funciones no estaban dentro de los protocolos a pacientes infectados por el SARS-CoV-2. Los alumnos tienen restricción en maniobras de reanimación cardio pulmonar, no están expuestos a aerosoles de pacientes”, dio a conocer el ISEM en un comunicado.