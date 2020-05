Muere mujer que vendía tacos en una vecindad, sospecharon fue de coronavirus

CDMX.- Araceli, una mujer de 65 años que se dedicaba a vender tacos y sopes de guisado en la puerta de una vecindad, falleció a mediados de abril, y u familia pensó que se debió a causa de coronavirus Covid-19.

La mujer creció en la zona habitacional de Peralvillo 22, de la colonia Morelos, algunos de sus vecinos la conocían desde que era niña y vieron crecer su negocio hasta que lamentablemente su estado de salud se agravó.

Iraís, la hija de Araceli la llevó al hospital el 13 de abril, pero ya estaba muy mal. La taquera solo aguantó una noche más y a la mañana siguiente dejó de respirar. La familiar recordó que una tarde antes de fallecer, la paciente tuvo un rato de lucidez y se lograron despedir de ella.

Nos despedimos, nos perdonamos, cerramos ciclos y nos pusimos en manos de Dios”.

Cuando Araceli murió, sus vecinos organizaron un rosario en su honor en el patio, frente al altar de la Virgen de Guadalupe.

Creen se infectó de coronavirus

Araceli Figueroa sufría de insuficiencia renal por años de no tratarse la diabetes. Los que la conocieron dicen que era una gran vendedora, pero la última vez que cocinó fue a finales de marzo.

Su muerte podría haber sido causada por Covid-19, pues su familia cree que pudo contagiarse en el hospital general en su última estadía a finales de marzo. Pero no. Su muerte, como otras miles hasta hace pocos meses, fue una muerte más. No dejó ninguna moraleja, sino apenas la confirmación de una realidad: en muchas partes de México, la vida es colectiva de la cuna a la tumba. Desobedecer la distancia social no es una cuestión de indolencia o de rebeldía. Es una forma de supervivencia.

En su rosario y su velorio, algunos de los vecinos usaban cubrebocas y tomaban su sana distancia, pero otros no, actuaban como si todo fuera normal.