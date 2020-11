“Muerta en vida”: Entrevista con una mamá que no encuentra a su hijo desde hace año y medio

"Muerta en vida, destrozada anímica y psicológicamente así es como me siento", dijo la señora Violeta López González quien desde hace más de año y medio llora, sufre y lucha por encontrar a su hijo Oswaldo Galván López que desapareció en Naucalpan, Estado de México.

La madre afectada relató en entrevista para El Gráfico que la última vez que vio a su hijo fue antes de salir a trabajar, un 22 de marzo de 2019.

Ese día, ella hizo sus actividades como de costumbre, sin embargo, nunca se imaginó que al volver a casa se llevaría la sorpresa de que su hijo, quien salió por un rato, continúa desaparecido.

“Cuando yo llegué le pregunté a mi mamá sobre Oswaldo y me dijo que había salido rápido con la mamá de su exnovia porque le pidió un favor, y desde entonces no sé nada de él”, comentó.

‘El Güero’, como conocen de cariño a ese muchacho que en ese entonces tenía 16 años, días antes había terminado con su novia Alexa, una chica del barrio de San Rafael Chamapa, de donde ambos son originarios y con quien llevaba cerca de dos años de novios.

La madre de Oswaldo asegura que jamás vio algo malo en la relación, que como en todo noviazgo de adolescentes había problemas sin razón, terminaban y regresaban, pero que siempre había momentos buenos en los que la pareja estaba bien.

Sin embargo, luego de su última ruptura él sintió que su mundo no podía continuar si no estaba junto a su chica, por lo que limitaba su contacto con las personas debido al dolor que sentía.

Ese viernes, él se encontraba lavando ropa, incluso cuenta su madre, eran más de las cinco de la tarde y el joven seguía en pijama.

Fue hasta ese momento cuando recibió una llamada y de inmediato se alistó para salir; se puso un pantalón azul de mezclilla, una playera negra con puntos blancos, unos tenis Nike negros y tomó una chamarra verde militar que colgó en su cintura.

“Mi mamá me comentó que Oswaldo le dijo que iba a ir con Tere, la mamá de esta chica, porque le pidió que la ayudara a mover una camioneta, incluso le pidió dinero a su abuelita y ella se lo dio, me imagino que se fue rápido porque tenía la esperanza de ver a Alexa”, señaló.

A las 10 de la noche su mamá le habló por teléfono, pues no acostumbraba a llegar tan tarde a casa, pero Oswaldo no contestó. Violeta lo dejó pasar, lo atribuyó a que sólo era una noche de parranda para sacar ese dolor que tenía por la ruptura.

Al día siguiente comenzó la incertidumbre, jamás se había preocupado tanto, ya no entraban las llamadas al celular, y comenzó a publicar en redes sociales si alguien había visto a su hijo.

Incluso, recreó el camino de su casa a la casa de la joven, quien vivía a tan sólo unas calles, preguntó con vecinos y comerciantes que lo conocían, e incluso hubo quien afirmó haberlo visto en dos ocasiones.

La primera, comprando al interior de una farmacia; el testigo señaló que Oswaldo llevaba la chamarra verde militar amarrada a la cintura.

La segunda vez que se le vio fue cerca de las 21:30 horas hablando con un señor, charlaban como si fueran amigos y el joven ya traía puesta su chamarra.

No pasó mucho tiempo para que la madre angustiada levantara su denuncia ante el Ministerio Público de Naucalpan, ahí le dijeron que tenía que acudir a Barrientos para que le hicieran el boletín de personas desaparecidas.

“Me traían dando vueltas, que ve aquí, ve allá, y nadie me daba una respuesta clara de qué era lo que se iba a hacer para encontrar a mi hijo”.

Pasaban los días, éstos se convirtieron en semanas, meses. Pasó un año y nada ha sabido del ‘Güero’, lo único que tiene son las declaraciones de la familia de su exnovia y un sinfín de boletines en el expediente.

“Yo supe que a los tres los mandaron llamar para declarar, Alexa dijo que ese día ella no estaba en su casa porque había salido con una amiga; su madre comentó que en ningún momento habló con Oswaldo para pedirle favores y el padrastro únicamente dijo, literalmente, que no se acordaba de que había hecho ese día y ya… no hay línea de investigación ni nada”.

Eso la ha hecho desconfiar y piensa que en algo pudieron estar involucrados.

“Por lo que sé, el padrastro de Alexa era ministerial de aquí de Naucalpan y ahora trabaja para la Policía de Tránsito, ella me contaba que el señor no la quería, que siempre le decía muchas groserías y que a su madre le pegaba, entonces no sé qué pensar…”

Incluso, comentó que un mes después de la desaparición de su hijo, el hermano del policía fue detenido tras encontrar en su domicilio drogas y armas.

“Yo no soy nadie para juzgar en vano, sólo Dios, no quiero pensar mal, pero eso a mí se me hace muy sospechoso y estoy muy desesperada por encontrar a mi hijo”, expresó con una voz quebrada.

Argumenta que pese a los señalamientos en contra de la familia de la exnovia nada se ha hecho para siquiera tener una pista de dónde pudiera encontrar a su hijo.

A las autoridades y servidores públicos que la han atendido las acusa de negligencia, sin embargo, no ha perdido la fe de ver y poder abrazar nuevamente a Oswaldo.

“Son muchos sentimientos encontrados; por una parte, el deseo inmenso de que mi hijo esté vivo y por otra el pensar que si alguien le hizo daño lo único que quiero es que me digan dónde está, si ya no está vivo que me digan dónde lo dejaron para que yo vaya por él, para que él pueda descansar en paz y yo pueda seguir con mi vida”.