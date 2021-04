‘Muertes de amigos doctores nos llenan de impotencia’: médica

La pandemia de COVID-19 ha causado pérdida de vidas de trabajadores de salud, esta situación genera sensación de impotencia entre el personal sanitario, especialmente en aquellos que aún no cuentan con la vacuna que los proteja.

María Victoria Serrano Avilés, ‘Vicky’, como es conocida, es médica con 20 años de servicio en la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH), donde ha ocupado diversos puestos que le han hecho recorrer casi todo el estado.

Y desde 2009 funge como delegada en la Jurisdicción Sanitaria de Actopan, la cual, dijo, es una de la que más ha sufrido defunciones por coronavirus entre su personal.

Para mí, trabajar para la Secretaría de Salud es lo más bonito que me ha pasado. He podido realizar las funciones que más me gustaban, ya estuve en Alfajayucan, Nopala, Metztitlán, donde pude ayudar a muchas personas, después de tantos municipios por fin llegué a Actopan. Para trabajar en este sector debes de tener mucha calidad humana y vocación de ayudar”, declaró en entrevista telefónica.

Sin embargo, no todo ha sido alegría en su vida profesional, pues también hay momentos que plantean dudas sobre seguir con su labor.

Un ejemplo ocurrió cuando nació su hija, tener que dejarla con familiares le impedía realizar sus actividades con la mayor concentración, pues en ese entonces se encontraba en la sierra de Metztitlán.

COVID, LA PEOR EXPERIENCIA DE SU CARRERA

María Victoria comentó que la llegada del COVID-19 ha sido muy difícil, ver a colegas fallecer, profesionales de la medicina, mientras trataban de salvar la vida de otras personas.

Las muertes de mis amigos doctores nos llenan de impotencia, fueron muertes en las que no se pudo hacer nada, murieron intentando salvar las vidas de otras personas, no hay otra descripción para su deceso, no los podíamos atender en cama porque no contábamos con disponibilidad”, mencionó con voz entrecortada.

Otro de los problemas que ha enfrentado el personal de salud en la pandemia, agregó, es la clasificación del personal, conocida como “líneas”, de acuerdo con el nivel de riesgo que pueden tener los trabajadores según las funciones que desempeñan.

Para Victoria esta medida es injusta, pues señaló que directa o indirectamente todos están en contacto frecuente con el virus, incluso personal administrativo y de intendencia ha fallecido a causa de esta enfermedad, aseveró.

PANDEMIA EN HIDALGO INICIÓ CON POCOS INSUMOS

De acuerdo con la doctora, la pandemia en Hidalgo se ha enfrentado de buena manera. El gobierno estatal combate el coronavirus de manera conjunta con las instituciones de salud e incluso ha modificado la estructura de los hospitales para implementar zonas especiales de atención COVID.

Sin embargo, dijo que en ocasiones se han visto superados y no han descansado de trabajar, con horarios de días completos.

Aquí en Hidalgo hemos combatido con lo que tenemos, empezamos casi sin insumos, ni teníamos suficientes cubrebocas KN-95, solo le daban a los doctores de la zona COVID. Si algún otro doctor quería cubrebocas tenía que comprarlo por fuera. Nosotros adquirimos una bomba sanitizante y cloro a grandes escalas porque el que nos daban no cubría las necesidades de limpieza”, señaló.

Narró que la situación se complicó en Actopan, específicamente en el centro de salud, el cual fue implementado como hospital de atención COVID-19. Debido a ello llegaron pacientes de otros municipios como San Salvador, Santiago de Anaya, El Arenal, Francisco I. Madero, entre otros.

En ese centro médico, añadió, fue creado un consultorio especial para atender coronavirus, debido a que los pacientes con otros males se llegaban a mezclar con los COVID en las salas de espera, pues las consultas regulares nunca pararon.

Toqué muchas puertas hasta que me hicieron caso y se realizó un consultorio externo solo para atender a pacientes del virus. No podíamos arriesgar a los demás pacientes y a nuestro personal al tenerlos a todos en una misma zona, mi jurisdicción me apoyó y lo hicimos posible”, puntualizó.

Victoria aclaró que desde el inicio de este año mejoró el abasto de insumos, pues los cubrebocas son entregados a todo el personal y a partir de enero nunca les han faltado para dar la mejor protección a trabajadores; “también adquirimos tapetes sanitizantes para cada zona”, comentó.

Recordó que en enero la pandemia tuvo un gran pico en Hidalgo, donde a los médicos les llegaban hasta 15 pacientes al día, pero abril les ha dado un pequeño descanso, pues atienden solo dos o tres diarios. No obstante, autoridades han advertido que se espera que un nuevo repunte en las próximas semanas.

ESPERABAN SER VACUNADOS EN MARZO

En el calendario de vacunación inicial que emitió el gobierno federal, se planeó la vacunación de todo el personal médico para los meses de diciembre de 2020 a marzo de este año, lo cual no se cumplió, por lo que trabajadores de salud en el estado han exigido contar con una vacuna para toda la plantilla del sector.

Llevamos un año sin descansar, un año sin poder ver a nuestros seres queridos, sin abrazar a nuestros hijos, padres y hermanos, viendo cómo se mueren amigos, la incertidumbre de saber que cada día un nuevo compañero se infecta y puedes seguir tú, es enorme”, dijo.

María Victoria resaltó que en la Jurisdicción Sanitaria de Actopan tienen a 128 trabajadores de salud aún sin vacunar, quienes han asistido a las jornadas de inoculación de adultos mayores sin importar el temor de contagiarse al estar desprotegidos, indicó.

La médica agregó que tiene confianza en que Abraham Mendoza, delegado de Programas para el Bienestar en Hidalgo, cumpla con la promesa de que 9 mil dosis llegarán a Hidalgo la próxima semana para vacunar al personal médico faltante en todo el estado.

Por último, la doctora pidió olvidarse de las llamadas primera, segunda y tercera línea de combate a COVID-19, pues enfatizó que todos enfrentan la misma batalla, personal médico, de enfermería, de intendencia y administración.