Muertes por coronavirus podrían ser tres veces más: Ssa

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, reconoció que la cifra de personas fallecidas por Covid-19 podría ser tres veces mayor de la que se presenta cada día en las conferencias nocturnas.

Explicó que muchos pacientes de Covid no fueron diagnosticados y murieron en su casa o incluso en el transporte público, por lo que el sector Salud inició un proceso para identificar el número de muertes a partir de medios indirectos.ién

Enfatizó que no se trata de ocultar información, sino que por ahora no es posible tener cifras específicas de la epidemia en México.

“Hemos ocupado el término inconmensurable, que significa que algo no se puede medir, y no porque no se quiera, no, sino porque no es útil identificar cada uno de los casos. Llegará el momento en que a través de otros métodos, de pruebas serológicas, por ejemplo, sabremos el tamaño de la epidemia en México y todo el mundo”, aseveró.