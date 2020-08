Mujer acusa a enfermero de abusar sexualmente de ella en consulta

Una mujer de 30 años, quien acudió a una revisión de rutina a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) No 31, que se encuentra sobre la calzada Ermita Iztapalapa, denunció ante la Fiscalía capitalina que el enfermero que la atendió abusó sexualmente de ella.



En esa clínica, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, durante el año se han registrado tres denuncias similares ante la dependencia investigadora donde las mujeres acusan a médicos y enfermeros que durante la revisión, les hacen “tocamientos indebidos” y que no son parte del trabajo de un profesional, sin embargo, a pesar de las quejas, los trabajadores señalados por las víctimas, siguen operando normalmente en ese lugar.



De acuerdo con la carpeta de investigación; FIIZP/IZP-4/UI-2S/D/00945/08-2020, la mujer fue atendida por un enfermero a que identificó como José Luis “P”, quien la atendió en el área de Medicina Preventiva y le dijo que por su edad, era necesario un examen de papanicolaou, luego le dijo que se hiciera una exploración de mamas.



La víctima le explicó que no sabía hacerlas; “yo te enseño”, le dijo el enfermero, sin embargo en ese proceso, la mujer se sintió incómoda pues se percató que no era un examen, pero confió.



Luego, al estar de pie solo con una bata cubriéndose, el enfermero le señaló que debía inclinarse más para explorar las axilas.



La mujer señaló que al inclinarse se le cayó la bata y quedó desnuda, razón por la cual sintió en su espalda algo húmedo y al voltear se percató, que el enfermero rozó su pene con las caderas de la mujer, por lo que salió del consultorio para pedir auxilio.



Denunció el hecho en ese momento en la clínica, pero nadie le hizo caso, ni siquiera las enfermeras que de inmediato escondieron al presunto agresor.

