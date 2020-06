Mujer agredida por hija de Blanca Sánchez entrega videos para comprobarlo

Estefanía N, quien el pasado 29 de mayo hizo público que fue agredida por Paola N, presidenta del Voluntariado del Poder Judicial de Hidalgo, rindió su declaración y entregó al Ministerio Público los videos que muestran cómo fue el incidente.

En entrevista con AM Hidalgo, la presunta agredida recordó que se encontraba en un área verde con sus hijos y la persona que le asiste, cuando de pronto llegó Paola N y la agredió, tanto de manera verbal, como física.

Aseguró que la supuesta agresora (hija de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Blanca Sánchez Martínez) quería invertir el sentido de las acciones para poder culparla, toda vez que tras golpearla comenzó a pedir auxilio.

Auxilio, auxilio, ayuda, me están pegando”, decía Paola N, según el relato de Estefanía N, quien el jueves pasado acudió ante las autoridades correspondientes a rendir su declaración y entregar una copia de los videos a manera de prueba.

Se enojó por un comentario que le hice, fue entonces que me dio el primer golpe, pero al mismo tiempo comenzó a decir ‘auxilio, auxilio me están pegando’, muy mañosamente”, relató la mujer que publicó videos de aquel momento.

Me asusté porque sé cómo se rigen las leyes y pensé, ‘ésta loca me va a hacer algo’. Traté de evitar la pelea, no le pegué, solo quería quitármela”, aseguró Estefanía N, quien agregó que tuvo que acudir ya ante las autoridades.